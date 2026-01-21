A Londra, Hilary Duff ha presentato dal vivo il suo nuovo album

«S ta per arrivare nuova musica. o qualcosa del genere», aveva scritto su Instagram Hilary Duff qualche mese fa. E aveva ragione. L’attrice e popstar texana è tornata ufficialmente dal vivo con un evento imperdibile allo O2 Shepherd’s Bush Empire di Londra, prima – e unica – tappa europea del tour che segna il suo ritorno sulle scene, Small Rooms, Big Nerves. La serata è un vero viaggio tra i successi simbolo della sua carriera: un grande benvenuto nella nuova era della cantante, che abbraccia il passato con amore e una forte nostalgia Y2K. Film biografici: nuovi biopic, musicali, personaggi, attori. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - A Londra il debutto live del nuovo album "Luck…or something", tra emozione, fan da tutto il mondo e Y2K vibes

