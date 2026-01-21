A Lariofiere torna Ristorexpo con un Elogio alla normalità e alle stelle della cucina come Berton

A Lariofiere torna Ristorexpo, un evento dedicato alla ristorazione e alla cucina professionale. In un contesto che ha visto negli ultimi anni un’evoluzione ricca di tecnicismi e sperimentazioni estetiche, questa edizione propone un ritorno alla semplicità e alla qualità. Tra i protagonisti, chef di fama come Berton, che valorizzano la cucina autentica e la dimensione umana del settore.

Negli ultimi decenni la cucina professionale ha vissuto una stagione che si potrebbe definire barocca: tecnicismi esibiti, mise en place che somigliano a sculture, sovrastrutture estetiche e accostamenti che cercano la sorpresa a tutti i costi. Il merito dell'innovazione resta indiscutibile, ma.

