A Knight of the Seven Kingdoms | Lo spinoff rispetta la macabra tradizione di Game of Thrones nei primi 10 secondi

A Knight of the Seven Kingdoms, lo spin-off di House of the Dragon, si inserisce nel solco della tradizione di Game of Thrones, mantenendo il tono cupo e realistico. Nei primi istanti, si percepisce l’atmosfera in linea con la saga originale, caratterizzata da un intreccio di intrighi e drammi che hanno segnato la storia dei Sette Regni. Un racconto che approfondisce le radici di un universo complesso e affascinante.

Valar Morghulis. Tutti gli uomini devono morire. È il mantra che ha definito le otto stagioni di Game of Thrones e che continua a scorrere potente nelle vene di House of the Dragon. Tra guerre per il Trono di Spade, draghi e non-morti, la morte è sempre stata una compagna fedele per gli spettatori. E ora, con l’arrivo di A Knight of the Seven Kingdoms, scopriamo che anche senza draghi e grandi battaglie campali, la nuova serie HBO non ha intenzione di rompere la tradizione. Anzi, la abbraccia fin dai primissimi secondi. In breve. Il primo episodio di A Knight of the Seven Kingdoms si apre immediatamente con la sepoltura di Ser Arlan di Pennytree, mentore del protagonista Dunk. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

A Knight of the Seven Kingdoms offre un momento di leggerezza in un contesto tipicamente cupo.

