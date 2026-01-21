In Israele, la creazione di una colonia illegale in Cisgiordania può avvenire in tempi molto brevi. Un esempio è Yatziv, che è stato formalizzato in appena un mese, sostituendo inizialmente un progetto di ospedale pediatrico palestinese. Questo rapido sviluppo evidenzia le dinamiche e le sfide legate alle attività di insediamento nella regione, suscitando attenzione sulle implicazioni legali e politiche in Cisgiordania.

Quella di Yatziv è stata formalizzata in modo molto rapido, e al suo posto in origine doveva esserci un ospedale pediatrico palestinese Lunedì il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich ha partecipato all’evento che ha formalizzato la creazione di una nuova colonia israeliana in Cisgiordania, un territorio che appartiene ai palestinesi ma che Israele continua a occupare illegalmente. La colonia si chiama “Yatziv”, che in ebraico significa “stabile”. È stata riconosciuta dal governo israeliano lo scorso dicembre, un mese dopo la sua creazione: è un tempo molto breve anche per gli standard di Israele, ma è esemplare della strategia sempre più aggressiva messa in atto dal governo negli ultimi due anni per frammentare la Cisgiordania e impedire la creazione di uno Stato palestinese. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - A Israele basta un solo mese per creare una colonia illegale in Cisgiordania

Leggi anche: La violenza coloniale di Israele in Cisgiordania, espansionismo illegale, armato e brutale: 50 anni di violenta e vile occupazione

Leggi anche: Cisgiordania, Israele annuncia una “operazione antiterrorismo”

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Il piano israeliano per una nuova colonia in Cisgiordania

Argomenti discussi: Attacchi aerei di Israele contro Hezbollah nel sud del Libano, presidente Aoun: basta armi e milizie; Senza idee La sinistra è in silenzio (e la Schlein non sa che fare) mentre a Teheran si muore; L’ombra della dinastia di destra: nel Likud entra Yair Netanyahu; Il muro della Cisgiordania è un colabrodo: una scala permette di attraversarlo.

Non basta un ristorante aperto per dire che a Gaza non si muore di fame: il trucco israeliano sui socialMentre sui social circolano clip di ristoranti aperti, i dati dell’IPC mostrano che centinaia di migliaia di persone vivono in stato di emergenza alimentare ... fanpage.it

Europa: basta partnership con Israele “Justice for Palestine” ovvero un milione di firme in un anno per dire non vogliamo più l’accordo di Associazione con Israele, almeno finché non ci sarà il pieno rispetto dei diritti dei palestinesi. L’iniziativa è promossa da E - facebook.com facebook