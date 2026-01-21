A Illasi inaugura un nuovo Mercato della Terra

A Illasi, a circa venti chilometri da Verona, si appresta ad aprire il nuovo Mercato della Terra della Val d’Illasi. Un'occasione per promuovere prodotti locali e sostenibili, favorendo i rapporti tra produttori e consumatori. L'iniziativa mira a valorizzare le eccellenze del territorio e a sostenere l'agricoltura di qualità, contribuendo allo sviluppo di un consumo più consapevole e responsabile.

A Illasi, venti chilometri a est di Verona, è tutto pronto per l'avvio del Mercato della Terra della Val d'Illasi. L'inaugurazione è in programma domenica 25 gennaio in piazza Libertà, dove il mercato avrà luogo ogni quarta domenica del mese tra le 9 e le 12.30. Quello di Illasi, cittadina da.

