A Ginostra riapre la scuola più piccola d’Europa | accolta la richiesta dei genitori per garantire l’istruzione in loco all’unica alunna Aysha

A Ginostra riapre la scuola più piccola d’Europa, rispondendo alla richiesta dei genitori di garantire l’istruzione in loco per l’unica alunna, Aysha. La decisione nasce dalla volontà di mantenere viva la comunità locale, evitando di separare la famiglia o di lasciare l’isola. La riapertura, prevista per settembre, rappresenta un passo importante per preservare le radici e le tradizioni di questa piccola comunità isolana.

Grazie alla determinazione dei genitori che hanno rifiutato di lasciare l’isola o dividere la famiglia, a settembre riaprirà la scuola di Ginostra per una sola alunna. Le istituzioni hanno accolto la richiesta superando l’ostacolo dei collegamenti marittimi invernali, garantendo alla piccola Aysha il diritto allo studio nel proprio borgo. A settembre la scuola di Ginostra riaprirà i battenti per una sola studentessa. Aysha, prossima ai sei anni, siederà tra i banchi della frazione di Stromboli, stabilendo il primato della classe più piccola d’Europa. La riattivazione del presidio scolastico è stata resa possibile dall’iniziativa dei genitori, Raffa Bazine e Monica Abbate, che hanno ottenuto il via libera dalle istituzioni competenti.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

