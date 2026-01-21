A Ginostra riapre la scuola avrà una sola alunna Parla la madre | Così non dobbiamo separare la famiglia – L’intervista

A Ginostra riapre la scuola con una sola alunna, un episodio che riflette le sfide della comunità locale. La madre della bambina spiega come questa decisione abbia evitato la separazione familiare, permettendo loro di rimanere insieme e mantenere un legame saldo con il paese. La riapertura rappresenta un passo importante per la vita del piccolo centro, sottolineando l’importanza di preservare le strutture educative anche in contesti ristretti.

«Se non avessero riaperto la scuola, ci saremmo dovuti trasferire, e questo avrebbe significato separare la famiglia, perché mio marito lavora qui tutto l’anno e sarei stata io a dover partire. Quando è arrivata la conferma, abbiamo tirato un sospiro di sollievo». A parlare a Open è Monica Abbate, che racconta come a Ginostra, frazione del comune di Lipari, nelle Isole Eolie con poco più di 30 abitanti, si sia arrivati alla decisione di riaprire la scuola elementare dopo oltre vent’anni. Avrà una sola alunna, Aysha, sei anni da compiere, e un banco diventato il simbolo di una comunità che non vuole rassegnarsi all’isolamento.🔗 Leggi su Open.online

