A fuoco un' auto in un cortile privato

Nella mattina del 21 gennaio a Sovico, in via Monsignor Giovanni Terruzzi, un veicolo parcheggiato in un cortile privato ha preso fuoco. L’incendio ha causato preoccupazione tra i residenti, intervenuti tempestivamente per contenere le fiamme e limitare i danni. Sul posto sono giunti i mezzi di emergenza, che hanno gestito la situazione e avviato le operazioni di spegnimento.

Momenti di paura nella mattina di oggi, 21 gennaio, a Sovico, in via Monsignor Giovanni Terruzzi. Un'auto parcheggiata in un cortile privato ha preso fuoco.L'intervento dei vigili del fuocoI vigili del fuoco del comando provinciale di Monza sono subito intervenuti per cercare di sedare le fiamme.

