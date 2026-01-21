A Firenze arriva Stravino uno degli eventi dedicati al vino più attesi in Toscana

A Firenze e dintorni, si avvicina l’edizione 2026 di Stravino, un appuntamento dedicato agli appassionati di vino. Il 28 febbraio e il 1° marzo, Villa Castelletti a Signa (FI) accoglierà la quarta edizione di questa manifestazione, offrendo l’opportunità di scoprire le eccellenze vinicole toscane in un contesto autentico e raffinato.

