A Firenze arriva Stravino uno degli eventi dedicati al vino più attesi in Toscana
A Firenze e dintorni, si avvicina l’edizione 2026 di Stravino, un appuntamento dedicato agli appassionati di vino. Il 28 febbraio e il 1° marzo, Villa Castelletti a Signa (FI) accoglierà la quarta edizione di questa manifestazione, offrendo l’opportunità di scoprire le eccellenze vinicole toscane in un contesto autentico e raffinato.
Il 28 febbraio e 1° marzo 2026, la splendida Villa Castelletti a Signa (FI) ospiterà la IV Edizione di Stravino, uno degli eventi dedicati al vino più attesi in Toscana. Stravino è una mostra mercato enologica pensata per chi ama davvero il vino: appassionati, degustatori consapevoli e operatori.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Leggi anche: Il Giro d’Italia 2026 passa nel sud pontino: “Protagonisti di uno degli eventi sportivi più attesi al mondo”
Leggi anche: Kpop Demon Hunters: uno dei Saja Boys doppierà uno degli anime più attesi del 2026
L’arrivo di Giovanni Fabbian a Firenze: nelle prossime ore visita e firma con la Fiorentina Arriva dal Bologna in prestito con diritto di riscatto e obbligo in caso di salvezza in cambio di Sohm (prestito con diritto) 500mila euro per il prestito, 13 milioni di - facebook.com facebook
Festival Digitale Popolare in tour, arriva la tappa di Firenze! Domani, mercoledì 21 gennaio, la conferenza stampa di presentazione a Palazzo Vecchio (Sala Macconi), ore 12:00. Intervengono Laura Sparavigna, Francesco Di Costanzo, Gabriele Gori x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.