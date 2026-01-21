A Chieti si ragiona su un nuovo piano urbano

A Chieti si discute di un nuovo piano urbano nel seminario intitolato “Quale Chieti: ragionamenti per un nuovo piano urbano”, che si svolgerà venerdì 23 gennaio alle ore 15. L’incontro mira a favorire un confronto partecipato sulle future strategie di sviluppo e pianificazione della città, coinvolgendo cittadini, professionisti e istituzioni nel processo di definizione di un nuovo assetto urbano.

Il seminario organizzato dall'associazione Il Giardino delle pubbliche letture e dall’Ordine degli architetti ppc della Provincia di Chieti Si intitola “Quale chieti: ragionamenti per un nuovo piano urbano” il seminario in programma venerdì 23 gennaio, dalle ore 15.45, nella sala Cascella della Camera di Commercio in largo G.B. Vico. A organizzarlo l'associazione Il Giardino delle pubbliche letture e l’Ordine degli architetti ppc della Provincia di Chieti prendendo le mosse dal precedente dibattito pubblico “Quale Chieti? La città storica tra progetti e futuro”, lo scorso anno. In quella sede si era palesata con chiarezza la necessità di approfondire alcuni argomenti strategici per lo sviluppo presente e futuro della città.🔗 Leggi su Chietitoday.it

