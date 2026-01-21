A Chi l’ha Visto il femminicidio di Anguillara Sabazia

Stasera su Chi l’ha Visto? si approfondisce il caso del femminicidio avvenuto ad Anguillara Sabazia. Federica Sciarelli conduce come sempre un’edizione dedicata alle vicende di cronaca e giustizia, offrendo aggiornamenti e analisi sui fatti di attualità. La puntata, in onda questa sera su Rai 3, intende fornire un’informazione chiara e accurata su un tema delicato e di grande rilevanza sociale.

Federica Sciarelli, come ogni mercoledì, torna in onda con un nuovo appuntamento di Chi l'ha Visto?, il programma di approfondimento della prima serata di Rai 3. Anticipazioni del 21 gennaio 2026. La nuova puntata si apre con un altro femminicidio, quello di Federica Torzullo. Un delitto efferato, secondo quanto dichiarato dal procuratore Alberto Liguori, compiuto con molta cattiveria, tanto da rendere difficile il riconoscimento del corpo. Il marito della donna di Anguillara Sabazia, al momento dell'arresto con l'accusa di omicidio volontario aggravato, si è avvalso della facoltà di non rispondere. La scomparsa di Federica Torzullo, 41 anni, avvenuta il 9 gennaio ad Anguillara Sabazia, ha suscitato preoccupazione nella comunità. Questa sera, su Rai 3, Federica Sciarelli si occuperà anche della scomparsa dell'ingegnere Antonio Menegon e dell'omicidio di Franka Ludwig.

