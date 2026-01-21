A Catania ' riparata' una rara forma di spina bifida su una neonata

A Catania, presso l'ospedale San Marco, è stato eseguito con successo un intervento su una neonata affetta da mielomeningocele, una delle forme più gravi di spina bifida. L’intervento, eseguito da un team di specialisti, ha permesso di affrontare tempestivamente la condizione, offrendo alla paziente migliori prospettive di sviluppo. Si tratta di un intervento altamente specializzato che evidenzia l’importanza di diagnosi e trattamento precoce di questa patologia.

AGI - Una neonata affetta da mielomeningocele, la forma più grave di spina bifida, è stata sottoposta con successo a un delicato intervento, tempestivo e altamente specializzato, all' ospedale San Marco di Catania. La patologia, causata dalla mancata chiusura del canale vertebrale durante lo sviluppo embrionale, comporta la fuoriuscita del midollo spinale, delle radici nervose e delle meningi, talvolta prive di adeguata protezione. Senza un trattamento immediato, le conseguenze possono essere molto gravi, con un'elevata probabilità di deficit neurologici, paralisi, incontinenza, e malformazioni cerebrali associate, come la sindrome di Arnold-Chiari e l'idrocefalo.

