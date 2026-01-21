A Casa Sollievo il dono di Jimenez Vera | un nuovo sistema angiografico per l' Unità di Emodinamica

Questa mattina, presso Casa Sollievo della Sofferenza, è stato benedetto il nuovo sistema angiografico Philips Azurion 7 M20 con Clarity IQ, acquistato grazie a un lascito. L’Unità di Emodinamica potrà così beneficiare di tecnologie avanzate per diagnosi e interventi più precisi. L’installazione rappresenta un importante passo avanti nella qualità delle cure offerte, rafforzando l’impegno della struttura nel campo della cardiologia e dell’emodinamica.

Questa mattina, mercoledì 21 gennaio, l'arcivescovo padre Franco Moscone, presidente di Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, ha impartito la benedizione al nuovo sistema angiografico Philips Azurion 7 M20 con Clarity IQ dell'Unità di Emodinamica, acquistato grazie al lascito.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Leggi anche: A 'Casa Sollievo' un sistema angiografico di ultima generazione: è l'eredità di un 'figlio spirituale' di San Pio Leggi anche: Dono dalle banche romagnole: nuovi monitor speciali in arrivo per la Cardiologia emodinamica Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Monte Sant’Angelo, auto esce di strada e si ribalta: 31enne in codice rosso a Casa Sollievo; Si allontana dalla casa di riposo, 83enne ritrovata dai carabinieri; Donazione alla casa di riposo: nuovo macchinario di diagnostica; Benvenuti in Casa di riposo!: se la RSA apre una reception. Inaugurato a Casa Sollievo il nuovo sistema angiografico di ultima generazioneLa nuova apparecchiatura è stata finanziata grazie al generoso lascito testamentario del professor Arturo Nicolás Jiménez-Vera di San Diego, California (USA). Questa mattina, presso l’Unità di ... quotidianosanita.it Casa Sollievo della Sofferenza, nuove sedie a rotelle grazie a una donazione privata. Grazie dottor Michele TrottaCasa Sollievo della Sofferenza, nuove sedie a rotelle grazie a una donazione privata SAN GIOVANNI ROTONDO – Un gesto di solidarietà concreta a favore dei pazienti dell’Ospedale Casa Sollievo della Sof ... statoquotidiano.it Domani e dopodomani 21 e 22 gennaio, dalle 8:30 alle 16:30, all’ingresso del Poliambulatorio Giovanni Paolo II, i ricercatori di Casa Sollievo della Sofferenza saranno nuovamente al fianco di AIRC per informare e sensibilizzare il pubblico sul tema cancr - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.