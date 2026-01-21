A Bergamo mancano 5 sostituti procuratori su 18 Romanelli | Carceri in gravi condizioni troppi morti sul lavoro e sulle strade

A Bergamo mancano cinque sostituti procuratori su diciotto, sollevando preoccupazioni sulla funzionalità del sistema giudiziario locale. Romanelli evidenzia inoltre le gravi condizioni delle carceri e i troppi incidenti sul lavoro e sulle strade. Il dibattito sul referendum del 22 e 23 marzo, relativo alla separazione delle carriere, mette in discussione la tenuta e l’efficienza della Giustizia in Italia.

Bergamo. Il dibattito sul referendum del 22 e 23 marzo, meglio conosciuto come referendum “per la separazione delle carriere”, ha aperto uno squarcio che interroga sulla effettiva salute della Giustizia in Italia. Abbiamo incontrato il Procuratore capo di Bergamo, dottor Maurizio Romanelli, nel suo studio al terzo piano che si affaccia su piazza della Libertà. Quasi un contrappasso: è proprio qui che si decide se incriminare qualcuno, se limitargli la libertà. Tra una telefonata e un magistrato che chiede consiglio, tra codici e cartelline sparse sulla grande scrivania, facciamo un’analisi sulla giustizia a Bergamo.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Sette morti e feriti gravi, è strage sulle strade nel weekendNel fine settimana si sono verificati diversi incidenti stradali in Italia, causando sette vittime e numerosi feriti in condizioni critiche.

Leggi anche: Ancora sangue sulle strade del Lazio: furgone travolge una bici elettrica, ciclista elitrasportato a Roma in gravi condizioni. E’ successo a Fondi

Argomenti discussi: Romanelli: Carceri in gravi condizioni, troppi morti sul lavoro e sulle strade; Croce Rossa di Merate: quasi 5.000 servizi nel 2025, ma mancano volontari diurni.

