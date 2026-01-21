In un’intervista a 4 di Sera, Fausto Bertinotti ha commentato le recenti dichiarazioni di Donald Trump, sottolineando come le modifiche legislative possano aumentare il rischio di instabilità globale. Bertinotti ha inoltre evidenziato un possibile allontanamento dell’Europa dagli Stati Uniti, definendo questa dinamica come un “divorzio” politico e strategico, e ha espresso preoccupazione per il crescente disordine internazionale.

"L'affermazione secondo cui anche prima si violavano le regole è una pura stupidaggine, se viene cambiata la legge torna la violenza del lupo tra gli agnelli e questo è il nuovo disordine mondiale": Fausto Bertinotti lo ha detto in un'intervista a 4 di Sera, il talk condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4, riferendosi al presidente americano Donald Trump e ad alcune delle sue dichiarazioni più recenti. Dopodiché ha aggiunto: "L'Europa dovrebbe divorziare dagli Usa di Trump perché è la prima accusata e attaccata nel profondo della propria identità dal trumpismo, che è una nuova cultura imperiale, che non casualmente aggredisce quel che resta della civiltà europea". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - 4 di Sera, Bertinotti: "L'Europa divorzi dagli Usa"

Leggi anche: La grande fuga dei ricercatori dagli Usa è un’opportunità per l’Europa

Da alleati a separati in casa: Groenlandia e dazi, l’Europa valuta il divorzio dagli UsaLe recenti tensioni tra Europa e Stati Uniti, accentuate dal possibile ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, stanno influenzando profondamente i rapporti tra le due sponde dell’Atlantico.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Gaza, Trump annuncia le nomine nel Board of Peace: da Rubio a Blair, ecco chi spunta | Libero Quotidiano.it.

e così... anche questa sera INSPIEGABILMENTE OPEN al Vicolo Schilke - facebook.com facebook