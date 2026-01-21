30 anni di Porta a Porta dal contratto con gli italiani ai plastici | cosa ha raccontato Bruno Vespa

Il 22 gennaio 2026, Porta a Porta festeggia trent’anni di trasmissione. In questo speciale, Bruno Vespa ripercorrerà le tappe principali, dal rapporto con il pubblico italiano ai plastici utilizzati nel corso degli anni. Un’occasione per riflettere su un programma che ha accompagnato tre decenni di approfondimenti, analisi e dialogo pubblico, offrendo uno sguardo alla sua evoluzione e alla sua importanza nel panorama televisivo italiano.

Il 22 gennaio 2026, Porta a Porta compie 30 anni e lo celebra con uno speciale in prima serata su Rai 1. Il programma condotto da Bruno Vespa, andato in onda per la prima volta nel 1996, ha attraversato tre decenni raccontando la politica, la cronaca, lo spettacolo e i grandi eventi che hanno segnato il nostro Paese. In questi trent’anni, Porta a Porta ha totalizzato 3.617 puntate, diventando uno dei programmi più longevi della televisione italiana. Nello specifico Bruno Vespa ha raccontato 17 Governi e ha ospitato 11 Presidenti del Consiglio nei suoi studi di via Teulada a Roma. Il programma ha seguito anche 4 Papi, 3 Conclavi e 5 elezioni presidenziali, con tre Presidenti della Repubblica ospiti della trasmissione: Carlo Azeglio Ciampi, Giorgio Napolitano e Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Speciale Porta a Porta con Bruno Vespa a 30 anni dalla prima puntata con Prodi

Porta a porta festeggia stasera su Rai 1 i 30 anni

