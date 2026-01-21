Il 21 gennaio 1871 segna una data significativa nella storia di Firenze, quando fu approvata la legge che trasferì ufficialmente la capitale d’Italia da Firenze a Roma. Questo cambiamento, sancito in quel giorno, rappresentò un momento di svolta nella storia politica e amministrativa del paese. Oggi, a 155 anni di distanza, ricordiamo quell’evento che segnò il passaggio di un ruolo centrale da una città a un’altra.

Firenze, 21 gennaio 2026 – Era il 21 gennaio 1871 quando venne approvata la legge che trasferì la capitale da Firenze a Roma, dichiarata tale il 3 febbraio di quello stesso anno. In realtà, all’epoca la città era molto diversa da come oggi la conosciamo. Disabitata per due terzi, all’interno delle mura aureliane non c’erano quartieri popolosi ma orti e vigne a perdita d’occhio. Il Colosseo fungeva addirittura da confine alla parte urbanizzata, i muraglioni del Tevere ancora non esistevano e le esondazioni del fiume allagavano periodicamente vicoli e strade. Con l’incoronazione a Capitale, occorrevano edifici per accogliere i ministeri, di cui la città eterna era sfornita, e personale da impiegare negli uffici: ecco perché dal 1870 al 1890 avvenne un’intensa immigrazione, di personale qualificato dal nord e di operai e manovali dal sud, che costruirono interi quartieri, a cominciare dalla zona intorno alla stazione Termini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 21 gennaio 1871, Firenze Capitale addio

Accadde oggi: 21 gennaio, Roma diventa capitale d’ItaliaIl 21 gennaio 1871, Roma divenne ufficialmente la capitale d’Italia, segnando un momento fondamentale nella storia del paese.

Leggi anche: "Firenze 65-25" l 160 anni da Firenze Capitale

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Accadde oggi: 21 gennaio, Roma diventa capitale d’Italia; Accadde oggi | 21 gennaio Roma diventa capitale d’Italia.

Fino a giovedì 29 gennaio in via dello Studio a #Firenze, tra via del Corso e piazzetta Cardinale Giovanni Benelli, strada interrotta per consentire il restauro di un affresco storico. #viabiliFI #IF #tramviaFI x.com

Il Carnevale di Firenze Sabato 31 gennaio Gran Ballo con cena gourmet e after dinner party in Palazzo Vecchio, domenica 1 febbraio parata itinerante. SCOPRI https://t.ly/H-wui - facebook.com facebook