21 01 – Alta tensione Ue-Usa per la Groanlandia – Federica Torzullo uccisa da 23 coltellate – Brignone stupisce al rientro dopo l’infortunio

Il dibattito internazionale si concentra sulla Groenlandia, tra tensioni tra UE e USA. Intanto, nel mondo, si registrano eventi di rilievo: Federica Torzullo è stata uccisa con 23 coltellate, mentre Brignone sorprende al rientro dopo l'infortunio. Trump critica Macron e minaccia dazi elevati sui vini francesi, aumentando le tensioni tra le potenze globali.

Alta tensione Ue-Usa per la Groanlandia. Trump attacca Macron e minaccia dazi al 200% sui vini francesi. Il capo dell'Eliseo: "No ai bulli e all'imperialismo". Intanto il Parlamento europeo congela l'accordo di luglio sui dazi. Federica Torzullo uccisa da 23 coltellate. La Procura contesta il reato di femminicidio al marito Carlomagno. Federica Brignone stupisce al rientro dopo il grave infortunio, è sesta in gigante a Kronplatz: "Orgogliosa di me".

Federica Torzullo, l'autopsia: uccisa da 23 coltellate, colpita al collo e al volto. Parti del corpo sono state amputateFederica Torzullo è stata vittima di un'aggressione che ha causato la sua morte.

Alta tensione tra Europa e Stati Uniti sulla Groenlandia e sui dazi. Di fronte alle nuove minacce di Trump...

