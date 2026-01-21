200 euro per un rapporto sessuale completo | nei guai i gestori del night club
Il procedimento giudiziario riguarda un night club chiuso da novembre 2022, coinvolto in un’indagine per favoreggiamento della prostituzione. Sul banco degli imputati ci sono l’ex proprietario, il direttore e l’addetto alla cassa, accusati di aver facilitato attività illecite. La vicenda evidenzia come, anche a distanza di tempo, le autorità continuino a indagare su possibili reati collegati a locali chiusi da mesi.
Leggi anche: Il night club finito sotto processo: "Nessuna prostituzione nel locale". Arriva l’assoluzione per i gestori
