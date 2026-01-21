200 euro per un rapporto sessuale completo | nei guai i gestori del night club

Il procedimento giudiziario riguarda un night club chiuso da novembre 2022, coinvolto in un’indagine per favoreggiamento della prostituzione. Sul banco degli imputati ci sono l’ex proprietario, il direttore e l’addetto alla cassa, accusati di aver facilitato attività illecite. La vicenda evidenzia come, anche a distanza di tempo, le autorità continuino a indagare su possibili reati collegati a locali chiusi da mesi.

Il locale è chiuso ormai dal novembre del 2022, ma il processo è tuttora in corso: sul banco degli imputati ci sono l'ex proprietario, l'ex direttore e l'ex addetto alla cassa, tutti e tre accusati di favoreggiamento della prostituzione. Questo a seguito di indagini dei Carabinieri, coordinate.

"200 euro per un rapporto sessuale completo": nei guai i gestori del night clubIl night club chiuso da novembre 2022 è al centro di un procedimento giudiziario, con i suoi ex gestori imputati di favoreggiamento della prostituzione.

