Diego Baroni, 14 anni, è stato ritrovato a Milano nel poliambulatorio di via Livigno, dopo essere scomparso il 12 gennaio da San Giovanni Lupatolo (VR). Il ragazzo si era presentato in mattinata presso una

Da quanto si è appreso, il 14enne si era presentato in mattinata in una “casa di comunità” a Milano. Proprio in questi giorni gli agenti della Squadra volante stavano effettuando controlli mirati in questo tipo di strutture e il ragazzo è stato individuato "in buone condizioni" nel poliambulatorio d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - 14enne Diego Baroni ritrovato a Milano in poliambulatorio di via Livigno, era scomparso il 12 gennaio da San Giovanni Lupatolo (VR)

Leggi anche: Ritrovato a Milano Diego B., il 14enne scomparso da Verona il 12 gennaio | Era in un poliambulatorio in via Livigno

Ritrovato Diego Baroni, il 14enne scomparso da Verona: «È in buone condizioni». Era in un poliambulatorio di MilanoÈ stato ritrovato a Milano Diego Baroni, il 14enne scomparso da Verona il 12 gennaio scorso.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Diego Baroni, il 14enne scomparso forse è a Milano: si indaga per sottrazione di minore; Camminata con preghiera per Diego Baroni, mentre le ricerche continuano; Diego Baroni scomparso, la pista di Milano e il telefono muto da 4 giorni. La madre: Aiutatemi a trovarlo; Diego Baroni scomparso da 8 giorni, aperto fascicolo: stasera la marcia di solidarietà alla famiglia del 14enne.

Ritrovato Diego Baroni, il 14enne scomparso da Verona 9 giorni faDiego Baroni, il ragazzino di 14 anni scomparso da San Giovanni Lupatoto (Verona), il 12 gennaio scorso, è stato ritrovato a Milano. La madre del giovane si sta già recando nel capoluogo lombardo per ... notizie.it

Diego Baroni ritrovato a Milano: il 14enne è in buone condizioniIl ragazzo, scomparso da San Giovanni Lupatoto il 12 gennaio, è stato rintracciato dalla Polizia nel capoluogo lombardo. La madre sta raggiungendo Milano ... rainews.it

Dopo giorni di grande apprensione, il 14enne Diego Baroni di San Giovanni Lupatoto (VR) è stato ritrovato a Milano. Era uscito la mattina del 12 gennaio per andare a scuola, ma non vi era mai arrivato. Da quel momento, silenzio e paura. Oggi, invece, la noti - facebook.com facebook

È stato rintracciato a Milano Diego B., il 14enne scomparso il 12 gennaio da San Giovanni Lupatoto (Verona). Agenti di una volante lo hanno riconosciuto e chiamato “Diego!”. Lui si è consegnato in lacrime. x.com