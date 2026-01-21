? LIVE! Atalanta-Athletic Club tutti gli aggiornamenti in diretta

Segui in tempo reale gli aggiornamenti della partita tra Atalanta e Athletic Club, in programma alle 21:00. La formazione dell’Atalanta schiera Carnesecchi tra i pali e un 3-4-3 con giocatori come Kossounou, Djimsiti e Kolasinac in difesa. Restate con noi per tutte le novità e i momenti salienti dell’incontro.

Atalanta-Athletic Club (21:00). Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; De Ketelaere, Scamacca, Zalewski. All. Palladino A disp. Sportiello, Rossi, Scalvini, Hien, Ahanor, Musah, Pasalic, Samardzic, Maldini, Sulemana, Lookman, Krstovic. Athletic (4-2-3-1): Unai Simon; Inigo Lekue, Vivian, Paredes, Adama; Rego, Jauregizar; Gorosabel, Unai Gomez, Navarro; Guruzeta. All. Valverde A disp. Padilla, Santos, Areso, Jon de Luis, Vesga, Ruiz De Galarreta, Ibon Sanchez, Selton, Nico Serrano, Sancet, Hierro, Adrian Perez. Arbitro: Makkelie (Olanda)

