? LIVE! Atalanta-Athletic Club 2-3 tutti gli aggiornamenti in diretta

Ecco gli aggiornamenti in diretta dalla partita tra Atalanta e Athletic Club, terminata con il risultato di 2-3. Di seguito i dettagli sui marcatori e le formazioni delle due squadre, con tutte le fasi salienti dell'incontro.

Atalanta-Athletic Club 2-3. Marcatori: 16? Scamacca, 58? Guruzeta, 70? Serrano, 74? Navarro, 88? Krstovic Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac (75? Ahanor); Zappacosta (75? Samardzic), De Roon, Ederson, Bernasconi (82? Kamaldeen); De Ketelaere, Scamacca (65? Krstovic), Zalewski (65? Krstovic). A disp. Sportiello, Rossi, Scalvini, Hien, Musah, Pasalic, Maldini. All. Palladino Athletic (3-4-3): Unai Simon; Inigo Lekue, Vivian, Paredes; Gorosabel (81? Areso), Rego (59? Vesga), Jauregizar (59? Ruiz de Galarreta), Adama (46? Sancet); Unai Gomez (68? Nico Serrano), Navarro, Guruzeta.🔗 Leggi su Bergamonews.it

