? LIVE! Atalanta-Athletic Club 0-0 tutti gli aggiornamenti in diretta

Segui gli aggiornamenti live di Atalanta-Athletic Club, terminata con un punteggio di 0-0. La partita ha visto in campo le formazioni ufficiali, con le rispettive linee tattiche e i giocatori principali. Qui troverai tutte le notizie e le statistiche in tempo reale per rimanere aggiornato sull’andamento dell’incontro.

Atalanta-Athletic Club 0-0. Marcatori: – Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Scamacca, Zalewski. All. Palladino A disp. Sportiello, Rossi, Scalvini, Hien, Ahanor, Musah, Pasalic, Samardzic, Maldini, Sulemana, Lookman, Krstovic. Athletic (3-4-3): Unai Simon; Inigo Lekue, Vivian, Paredes; Gorosabel, Rego, Jauregizar, Adama; Unai Gomez, Navarro, Guruzeta. All. Valverde A disp. Padilla, Santos, Areso, Jon de Luis, Vesga, Ruiz De Galarreta, Ibon Sanchez, Selton, Nico Serrano, Sancet, Hierro, Adrian Perez. Arbitro: Makkelie Ammoniti: – Espulsi: – Note: – Gli aggiornamenti in diretta.🔗 Leggi su Bergamonews.it ? LIVE! Atalanta-Athletic Club, tutti gli aggiornamenti in direttaSegui in tempo reale gli aggiornamenti della partita tra Atalanta e Athletic Club, in programma alle 21:00. ? LIVE! Atalanta-Athletic Club 1-0 (16?), tutti gli aggiornamenti in direttaSegui gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita tra Atalanta e Athletic Club, terminata con un risultato di 1-0. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. LIVE ATALANTA-FIORENTINA SERIE A Argomenti discussi: Dove vedere Atalanta-Athletic Bilbao in tv e streaming: canale, orario, formazioni; LIVE Atalanta-Athletic Bilbao, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: sfida dal grande fascino; Atalanta-Athletic Club: dove vederla, canale tv, streaming, formazioni; Atalanta-Athletic: probabili formazioni, quando e dove vederla. LIVE Atalanta-Athletic Bilbao 0-0 Champions 2025/2026: Zalewski pericolo sulla fasciaChampions 2025/2026, Fase a gironi. Cronaca minuto per minuto di Atalanta-Athletic Bilbao: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it LIVE! Atalanta-Athletic Club, tutti gli aggiornamenti in direttaAllo stadio di Bergamo la prima notte europea del 2026: Dea a caccia di una vittoria per conquistare gli ottavi senza passare dai playoff ... bergamonews.it #Atalanta 1-0 #Athletic : Gianluca Scamacca! #AtalantaAthletic #Calcio #UCL x.com Champions League, in campo Atalanta-Athletic Bilbao e Juventus -Benfica: sfide casalinghe sulla carta facili per le italiane Ieri Inter sconfitta in casa e Napoli pareggio in Danimarca. Segui la diretta testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/ - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.