Dalla partita Pisa-Milan, sarà attiva la nuova Zona a Traffico Limitato (ZTL) di Porta a Lucca, introdotta per garantire maggiore sicurezza nel quartiere durante le gare casalinghe. Il sistema consentirà un controllo più efficace degli accessi, contribuendo a migliorare la vivibilità e la sicurezza dell’area. L’implementazione della ZTL si inserisce in un piano più ampio di interventi per la gestione del traffico e la tutela della zona.

Sarà attiva dalla partita Pisa-Milan la nuova Ztl di Porta a Lucca, prevista in occasione delle gare casalinghe della squadra. Un provvedimento più volte annunciato che servirà a "garantire un maggiore controllo degli accessi e una gestione più sicura della circolazione", ha spiegato l’amministrazione comunale. L’area off-limits per le auto durante le partite comprende il quartiere di Porta a Lucca, dal centro di addestramento della Folgore fino a via Contessa Matilde e dal parcheggio di via Paparelli a quello di via Pietrasantina. Le sanzioni, però, non scatteranno subito, è infatti previsto un periodo di prova, mentre la Ztl sarà attiva a partire dal fine settimana del 14-15 febbraio, quando è in programma Pisa-Milan, anche se giorno e orario della partita sono ancora da ufficializzare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ztl a Porta a Lucca. Dalla partita Pisa-Milan: "Così controlli agli accessi. Quartiere più sicuro"

