Secondo un recente sondaggio in Ucraina, il supporto popolare a Zelensky si ridimensiona, con una preferenza crescente verso figure militari come Valery Zaluzhny e Kyrylo Budanov. In caso di elezioni, queste figure sembrano ottenere risultati più favorevoli rispetto al presidente in carica. Il dato riflette un cambiamento nelle opinioni pubbliche e potrebbe influenzare il quadro politico nazionale.

L’ultima indagine in Ucraina rivela che, in caso di elezioni, il leader di Kiev sarebbe nettamente svantaggiato rispetto a Valery Zaluzhny e Kyrylo Budanov, figure di spicco dell’esercito. Che cosa farà Volodymyr Zelensky quando finirà la guerra con la Russia e ci saranno libere elezioni in Ucraina? Niente. Probabilmente tornerà a vestire abiti civili e basta. È questo l’epilogo che suggerisce il risultato di un sondaggio ucraino reso noto ieri, dove il presidente in mimetica, nella fiducia popolare, viaggia intorno al 62%, sopravanzato da Valery Zaluzhny (72%) e Kyrylo Budanov (70%). 🔗 Leggi su Laverita.info

Ucraina, Zelensky a pezzi: lascia Andriy Yermak, il suo Richelieu. E tutto il cerchio magico crolla - Poco tempo fa aveva salda sotto gli occhi e tra le mani l’incrollabile solidarietà del mondo. Vicino aveva solo amici e alleati: in patria e all’estero. Oggi Zelensky, invece, ha intorno grossi ... ilfattoquotidiano.it

