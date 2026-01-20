Zanetti nello speciale di San Siro realizzato da Sky Sports UK | il suo intervento

Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, interviene nello speciale di Sky Sports UK dedicato a San Siro. Nel suo intervento, il dirigente riflette sull’importanza storica dello stadio Giuseppe Meazza, simbolo del calcio internazionale, e sul suo ruolo nel futuro delle squadre di Milano, in vista della prevista sostituzione con un nuovo impianto. Un’occasione per approfondire il legame tra il club e il suo storico stadio.

Zanetti. Javier Zanetti torna a parlare di San Siro e lo fa con il cuore in mano. Il vicepresidente dell’ Inter è tra i protagonisti dello speciale realizzato da Sky Sports UK dedicato allo stadio Giuseppe Meazza, simbolo del calcio mondiale e destinato nei prossimi anni a lasciare spazio a un nuovo impianto per Inter e Milan. Per l’ex capitano nerazzurro, San Siro non è solo un luogo fisico, ma un concentrato di emozioni e storia: “ Il Meazza sarà sempre uno stadio che riporta alla mente ricordi. E ha portato molte vittorie “. Nel suo intervento, Zanetti si lascia andare anche a un amarcord personale, rievocando il momento che ha segnato l’inizio della sua straordinaria avventura in nerazzurro.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

