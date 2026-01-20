Cosa: L’esposizione di due capolavori dello scultore mongolo Zanabazar in dialogo con l’arte europea.. Dove e Quando: Galleria Borghese, Roma; dal 20 gennaio al 22 febbraio 2026.. Perché: Un incontro inedito che unisce la steppa asiatica al cuore del Barocco romano nel segno del “barocco globale”.. La Galleria Borghese di Roma inaugura una stagione di straordinaria apertura culturale ospitando, per la prima volta in Europa, l’opera di un genio assoluto dell’Asia centrale: Zanabazar. In collaborazione con il Museo d’Arte Orientale di Torino e il Chinggis Khaan National Museum di Ulan Bator, il museo romano propone un confronto serrato tra mondi apparentemente distanti. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Zanabazar alla Galleria Borghese: il Barocco tra Est e Ovest

Leggi anche: Galleria Borghese: un 2026 tra miti di Ovidio e dialoghi globali

Leggi anche: Tre notti critiche: rampe Teramo Est chiuse per controlli alla galleria Cartecchio

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Roma, Galleria Borghese: Zanabazar alla Galleria Borghese. Dalla Mongolia al Barocco Globale; La Galleria Borghese di Roma ospita due opere di Zanabazar dalla Mongolia; Galleria Borghese, lanno comincia con Zanabazar; La Galleria Borghese di Roma inaugura il programma espositivo 2026 con una mostra che unisce Asia ed Europa.

Arte orientale e Le Metamorfosi di Ovidio. Il programma espositivo 2026 della Galleria Borghese - Il museo romano inaugura il nuovo anno con una mostra che mette in dialogo lo scultore mongolo e monaco buddhista Zanabazar con Gian Lorenzo Bernini. E prosegue con una grande mostra dedicata alle Met ... artslife.com

Zanabazar. Dalla Mongolia al Barocco Globale - La Galleria Borghese presenta Zanabazar, progetto che mette in relazione Oriente e Occidente attraverso scultura e spiritualità. itinerarinellarte.it

Roma, Galleria Borghese: "Zanabazar alla Galleria Borghese. Dalla Mongolia al Barocco Globale" x.com

GALLERIA BORGHESE UN SUCCESSO SENZA CONFINI DAL RECORD DI VISITATORI AL BAROCCO GLOBALE La Galleria Borghese arriva al 2026 forte di un successo straordinario: nel 2025 ha registrato 630.759 #bigliettivenduti, superando ampiament - facebook.com facebook