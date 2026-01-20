Durante l'evento MITB, La Knight si è mostrato visibilmente frustrato in un'interazione con Triple H, suscitando commenti tra i fan. Nel frattempo, Netflix ha lanciato la nuova stagione di WWE Unreal, continuando a dividere le opinioni dopo il successo della prima. La serie, che esplora il backstage del mondo WWE, resta oggetto di discussione tra gli appassionati, offrendo spunti di riflessione sulle dinamiche interne dello sport.

Netflix ha pubblicato la nuova stagione di WWE Unreal. Dopo la prima stagione, le recensioni sullo show erano contrastanti. Alcuni fan avrebbero voluto mantenere intatto il mistero, mentre altri hanno apprezzato la possibilità di dare uno sguardo dietro le quinte, soprattutto perché tutti sanno che la WWE è uno spettacolo sportivo scritto e sceneggiato. LA Knight emozionato o frustrato durante un’interazione con Triple H?. A Money in the Bank 2025, Seth Rollins ha sconfitto tutti diventando Mr. Money in the Bank. Ha incassato poi con successo la valigetta, contro CM Punk a SummerSlam, dopo aver inscenato una finta lesione. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

WWE UNREAL 2: LA Knight visibilmente frustrato durante un'interazione con Triple H a MITB (SPOILER)

WWE: Triple H elogia Oba Femi e non esclude un match con Brock LesnarDurante il post-show di Saturday Night’s Main Event, Triple H ha espresso grande ammirazione per Oba Femi, sottolineando il suo potenziale e la possibilità di un futuro incontro con Brock Lesnar.

