WWE | Powerhouse Hobbs avrebbe già firmato possibile debutto alla Royal Rumble

Will Hobbs avrebbe già firmato con la WWE, segnando un importante passo nella sua carriera. Dopo la fine del contratto con l’AEW, si parla di un possibile debutto alla Royal Rumble, evento di grande rilievo nel mondo del wrestling. La notizia, al momento non confermata ufficialmente, apre nuovi scenari per il futuro del wrestler e per l’evoluzione delle sue prestazioni nel circuito WWE.

Che nel futuro di Will Hobbs ci sarà la WWE ormai non è più un mistero. Il colosso ha terminato il suo lavoro in AEW con la scadenza del suo contratto ed è pronto a sbarcare alla corte di Triple H, o come riportano gli ultimi rumor, sarebbe già sbarcato. All’interno della WWE si sta già lavorando e pianificando partendo dal presupposto che il wrestler abbia già firmato. Debutto alla Rumble?. A fornire gli ultimi aggiornamenti è stato Sean Ross Sapp di Fightful Select. Nulla di certo al 100% o ufficiale, ma come detto c’è la convinzione che Hobbs abbia già firmato con la compagnia. Ipotesi debutto nel week-end arabo della Royal Rumble, ma anche qui nulla è ancora certo, ma ormai manca sempre meno per scoprirlo dato che il primo grande evento dell’anno si terrà tra poco più di 10 giorni. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

