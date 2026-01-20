Winter Reset | perché in inverno aumenta la fame calorica e come gestirla

Con l’arrivo dei mesi invernali, molte persone notano un aumento dell’appetito e una maggiore voglia di cibi calorici. Questo fenomeno, noto come

Quando arrivano i mesi freddi dell’anno, sono in molti a riscontrare un aumento dell’appetito e una preferenza per cibi calorici, che non sono in grado di spegnere la sensazione di fame. È un semplice desiderio stagionale e una coccola per l’umore oppure c’è una spiegazione scientifica dietro tutto ciò? La risposta sta nell’interazione tra il metabolismo, la termoregolazione e i ritmi biologici delle persone. Infatti, durante la stagione fredda il corpo mette in moto tutta una serie di strategie per accumulare energie, anche sotto forma di calorie, in modo da poter affrontare al meglio le sfide invernali. 🔗 Leggi su Dilei.it

