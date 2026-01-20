Out of the Tunnel è il titolo del nuovo singolo di Wild Bloom, l’artista ci racconta del pezzo e del suo progetto a tutto tondo. Out of the Tunnel segna un momento preciso nel percorso di Wild Bloom, non tanto come punto di arrivo quanto come fase di attraversamento consapevole. Il nuovo singolo si muove infatti lungo una linea di continuità con il lavoro recente dell’artista, confermando una ricerca sempre più orientata alla sottrazione, alla costruzione di atmosfere e a un uso del suono come veicolo emotivo primario. Il tema centrale è quello dell’uscita dai tunnel interiori — dipendenze, abitudini nocive, blocchi emotivi — affrontato senza retorica e senza soluzioni narrative semplificate. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Wild Bloom pubblica il nuovo singolo Out of the Tunnel

Leggi anche: Katy Perry canta la rottura con Orlando Bloom nel nuovo singolo Bandaids

Leggi anche: Musica, Flaconedivetro pubblica il nuovo singolo

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Questo pomeriggio a Siena una manifestazione pubblica organizzata dalla Comunità Iraniana e da studenti residenti in città.

Out of the tunnel è la nuova canzone di Wild Bloom - Wild Bloom pubblica l’8 gennaio il nuovo singolo Out of the Tunnel, un brano che racconta la scelta di uscire dai propri tunnel interiori – dipendenze, abitudini nocive, blocchi emotivi. corrierenazionale.it

Music My Life!: Intervista a Cristiano Pucci, la rinascita di Wild Bloom. Un viaggio musicale verso la libertà interiore - Su Antenna Radio Esse la rubrica che parla di musica, Music My Life a cura di Graziella Ventrone. Lo spazio dedicato alle band, ai cantautori e ai progetti che gravitano nel nostro territorio e non. antennaradioesse.it

The wild orchids in my garden are in bloom Vandopsis lissochiloides is a "giant" orchid species famous for its massive size and waxy, large long-lasting flowers, star-shaped blooms (up to 3–5 inches across) that are typically yellow with maroon/purple spot facebook