L'incremento della domanda di gas, influenzato dalle temperature più elevate e dalle tensioni geopolitiche, ha portato a un aumento dei prezzi superiore al 20%. Questa situazione evidenzia come fattori climatici e geopolitici possano influenzare il mercato energetico, rendendo importante monitorare gli sviluppi e le dinamiche di approvvigionamento per comprendere le implicazioni economiche e strategiche a livello globale.

L’aumento della domanda, causa temperature, e le tensioni geopolitiche hanno determinato un rincaro del prezzo oltre il 20%. Con le forniture russe già in calo, l’Unione deve salvaguardare l’offerta degli States che oggi copre il 27% degli approvvigionamenti. Ci risiamo, il mercato del gas è di nuovo in subbuglio. Niente di paragonabile al disastro del 2022, sia chiaro, ma ancora un indice di fragilità estrema del contesto europeo che fa preoccupare. Le temperature, soprattutto nell’Europa del Nord, sono calate, è salita la domanda di riscaldamento e gli stoccaggi di gas, soprattutto in Germania, si stanno svuotando leggermente più in fretta del solito. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Washington ci dà il gas, è letale lo scontro

