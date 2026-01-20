Vuelle Tambone migliora | oggi si decide

Vuelle, Tambone si avvicina alla sfida di domani sera. Oggi si valuta lo stato di salute di Matteo Tambone, che ieri non ha partecipato all’allenamento a causa delle terapie raccomandate dal personale medico. La decisione sulla sua presenza in campo sarà presa nelle prossime ore, considerando le condizioni fisiche e il percorso di recupero.

La questione più urgente, dovendo tornare in campo domani sera, è capire come sta Matteo Tambone: ieri non si è allenato, proseguendo con le terapie definite dallo staff medico-sanitario. Il giocatore, comunque, è già in miglioramento e questa mattina le sue condizioni verranno rivalutate per capire se gli permetteranno di prendere parte al match di Avellino, o quantomeno di salire sul pullman e viaggiare con la squadra, rimandando a domani la decisione definitiva. Anche su Trucchetti, che ha già saltato tre partite a causa di un brutta otite, oggi ci saranno degli aggiornamenti. La formazione irpina ha preso uno schiaffo dalle proporzioni inaspettate a Torino, dov’è stata sconfitta con uno scarto abbastanza netto, nonostante abbia vinto gli ultimi due quarti; il divario all’intervallo, però, era così ampio (51-27) da aver messo la Reale Mutua al sicuro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

