Vuelle, Tambone si avvicina alla sfida di domani sera. Oggi si valuta lo stato di salute di Matteo Tambone, che ieri non ha partecipato all’allenamento a causa delle terapie raccomandate dal personale medico. La decisione sulla sua presenza in campo sarà presa nelle prossime ore, considerando le condizioni fisiche e il percorso di recupero.

La questione più urgente, dovendo tornare in campo domani sera, è capire come sta Matteo Tambone: ieri non si è allenato, proseguendo con le terapie definite dallo staff medico-sanitario. Il giocatore, comunque, è già in miglioramento e questa mattina le sue condizioni verranno rivalutate per capire se gli permetteranno di prendere parte al match di Avellino, o quantomeno di salire sul pullman e viaggiare con la squadra, rimandando a domani la decisione definitiva. Anche su Trucchetti, che ha già saltato tre partite a causa di un brutta otite, oggi ci saranno degli aggiornamenti. La formazione irpina ha preso uno schiaffo dalle proporzioni inaspettate a Torino, dov’è stata sconfitta con uno scarto abbastanza netto, nonostante abbia vinto gli ultimi due quarti; il divario all’intervallo, però, era così ampio (51-27) da aver messo la Reale Mutua al sicuro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, Tambone migliora: oggi si decide

Vuelle, un Brindisi all’arsenico: "Su Tambone era sfondamento"Dopo la sconfitta contro Brindisi, Vuelle si trova al centro di polemiche e tensioni, con accuse riguardanti decisioni arbitrali e comportamenti in campo.

Vuelle, al giro di boa Tambone è dominanteVuelle, al giro di boa del campionato, si trova in testa in diverse statistiche di squadra.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

La Vuelle fa il blitz a Roseto: Pesaro esce con il bottino dall'infuocato Palas abruzzese. Domenica trasferta con la Fortitudo Bologna. Dall'infermeria: Maretto naso fratturato ... - ROSETO Un grande Vuelle Pesaro si aggiudica il derby dell'Adriatico sbancando il palasport della neopromossa Roseto. corriereadriatico.it

La Vuelle trova la terza vittoria consecutiva in questo avvio di girone di ritorno battendo Bergamo alla Vitrifrigo Arena per 79-68. La partita è senza storia, con i nostri ragazzi sul +25 già nel 2quarto. Ad inizio ripresa Bergamo prova a rifarsi sotto in un paio di cir - facebook.com facebook