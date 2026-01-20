Von der Leyen non cede alle minacce di Trump | Sull’Artico si lavori insieme i dazi sono un errore

Ursula von der Leyen ha ribadito l'importanza di collaborare sull’Artico, respingendo le minacce di Donald Trump. L’Unione europea e gli Stati Uniti si sono già accordati sul commercio lo scorso luglio, sottolineando la necessità di lavorare insieme per affrontare le sfide globali. La leader europea ha evidenziato che i dazi sono un approccio sbagliato, confermando l’impegno per un dialogo costruttivo e condiviso.

L'Ue e gli Stati Uniti hanno concordato un accordo commerciale lo scorso luglio. E in politica come negli affari, un accordo è un accordo. E quando gli amici si stringono la mano, deve pur significare qualcosa", ha tuonato Von der Leyen rivolgendosi a Trump Ursula Von der Leyen è salita sul palco del Forum economico mondiale di Davos consapevole della difficoltà del contesto geopolitico attuale. Le minacce di Donald Trump continuano a scuotere l’Unione europea, confermando quanto temuto in questi mesi: gli Stati Uniti non sono più l’alleato principale dell’Europa. Le pressioni che provengono da Cina e Russia sul tema dell’Artico hanno convinto Donald Trump ad alzare a sua volta l’attenzione sull’area. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Von Der Leyen a Trump: «I nuovi dazi sono un errore. La nostra risposta sarà unita, inflessibile, proporzionale»All'apertura del WEF 2026 a Davos, si discute delle recenti tensioni commerciali tra Europa e Stati Uniti, con Von Der Leyen che ha criticato i nuovi dazi di Trump, definendoli un errore.

Von der Leyen a Davos: «I dazi di Trump sono un errore, la nostra risposta sarà ferma». E sulla Groenlandia: «L’Ue pronta a investire»In occasione del Forum di Davos, Ursula von der Leyen ha commentato i recenti dazi proposti da Donald Trump, definendoli un errore, soprattutto tra alleati storici.

