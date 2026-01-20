Von der Leyen lavora a un incontro con Trump per evitare un’escalation

Un incontro tra Ursula von der Leyen e Donald Trump si svolge a Davos, con l’obiettivo di prevenire un’escalation delle tensioni. Trump ha manifestato interesse per la Groenlandia e ha annunciato possibili dazi, mentre il forum riunisce leader mondiali e rappresentanti dell’economia fino al 23 gennaio, sotto il tema “Lo spirito del dialogo”. La discussione mira a favorire il confronto e la stabilità internazionale.

Donald Trump porta le mire sulla Groenlandia e la minaccia dei dazi dentro il forum di Davos, che da oggi al 23 gennaio riunirà leader politici ed economici sotto il titolo ufficiale “Lo spirito del dialogo”. L’Unione europea vuole provare la strada della de-escalation, anche perché per decidere delle contromisure economiche servirà una forte unità. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen sta lavorando a un faccia a faccia in territorio neutrale con il presidente americano. L’incontro non è ancora ufficiale: Repubblica scrive che la Casa Bianca non ha risposto all’invito, ma i contatti con Washington, anche tramite il commissario al Commercio Maros Sefcovic, sono stati intensi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

In occasione dell'incontro a Washington tra JD Vance e Lars Løkke Rasmussen, si è acceso il dibattito sulla Groenlandia, che sarà rappresentata dalla ministra Vivian Motzfeldt.

Von der Leyen: disastro dazi 30%, Ue lavora per accordo primo agosto - L'Unione europea "ha preso nota" della lettera con cui il presidente americano Donald Trump ha annunciato dazi al 30% sui prodotti Ue a partire dal primo agosto

