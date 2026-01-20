Durante il Forum economico mondiale di Davos, Ursula von der Leyen e Emmanuel Macron hanno espresso fermezza rispetto alle dichiarazioni di Donald Trump sulla Groenlandia, sottolineando l’importanza di un dialogo responsabile e rispettoso tra le nazioni. Le loro parole riflettono l’attenzione dell’Europa nel mantenere stabilità e cooperazione internazionale di fronte a questioni geopolitiche di rilievo.

Il presidente statunitense vorrebbe infatti impadronirsi del territorio autonomo danese, invocando motivi di sicurezza legati a presunte mire della Russia e della Cina. “Precipitare in una spirale distruttiva non farebbe altro che avvantaggiare i nostri avversari. La nostra risposta sarà quindi ferma e proporzionata”, ha affermato la mattina del 20 gennaio Von der Leyen, riferendosi alla minaccia di Trump d’imporre dazi doganali ai paesi europei che hanno partecipato a una missione di ricognizione sulla grande isola artica. Qualche ora dopo Macron ha invitato l’Unione europea (Ue) a “usare i potenti strumenti di cui dispone in materia commerciale” quando “non viene rispettata”. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Von der Leyen e Macron alzano i toni contro Trump a Davos

Forum di Davos, Macron: “Trump vuole un’Europa vassalla. Inaccettabile”. Von der Leyen: “Un errore i dazi”Al Forum di Davos, le dichiarazioni dei leader europei si concentrano sulle tensioni con gli Stati Uniti.

Von der Leyen a Davos: “I dazi Usa contro gli alleati sono un errore, la nostra risposta sarà ferma”In occasione di Davos, Ursula von der Leyen ha sottolineato come i dazi statunitensi contro gli alleati rappresentino un errore.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Mercosur, firmato accordo. Von der Leyen: 'Un segnale per il mondo'; Von der Leyen in Sudamerica per il Mercosur, l'ok del Parlamento europeo in bilico; Strasburgo, sfiducia a von der Leyen. Torna l’asse tra il Carroccio e M5s; Dichiarazione comune della presidente von der Leyen e del presidente Costa sulla Groenlandia - Rappresentanza in Italia.

Von der Leyen, 'l'indipendenza europea è un imperativo strutturale' - LIVE - Gli shock geopolitici possono e devono rappresentare un'opportunità per l'Europa. A mio avviso, il cambiamento sismico che stiamo attraversando è un'occasione, anzi una necessità, per costruire una n ... ansa.it

von der Leyen: dazi Usa un errore, nostra risposta sarà ferma - (Teleborsa) - I dazi aggiuntivi proposti dal presidente Donald Trump sono un errore, soprattutto tra alleati di lunga data: l'Ue e gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo commerciale lo scorso ... borsa.corriere.it

Macron: «No a nuovo imperialismo, Trump vuole un'Europa vassalla». Von der Leyen: «La nostra risposta sarà ferma» - facebook.com facebook

L'agenda di #Davos - giorno 1, con il direttore @acabrini: #Trump: l'Ue deve mollare sulla #Groenlandia #Trump minaccia dazi del 200% su champagne e vini francesi L'atteso discorso di von der Leyen al #WEF Parla anche #Macron Il capo di #Micr x.com