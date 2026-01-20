Von Der Leyen a Trump | I nuovi dazi sono un errore La nostra risposta sarà unita inflessibile proporzionale

All'apertura del WEF 2026 a Davos, si discute delle recenti tensioni commerciali tra Europa e Stati Uniti, con Von Der Leyen che ha criticato i nuovi dazi di Trump, definendoli un errore. La discussione si concentra sull’importanza di una risposta europea unita, ferma e proporzionale, in un contesto di crescente attenzione alle politiche commerciali globali e alle loro ripercussioni su Italia e Europa.

(Giuliana Ferraino, inviata a Davos)«?I dazi non hanno vincitori, frammentano l‘economa mondiale. Il Wto indica che il commercio mondiale è sceso dall‘80% dell’anno scorso al 72%. L‘approccio giusto è trovare soluzioni attraverso il dialogo e il multilateralismo. Siamo impiegati a costruire ponti non muri». (Federico Fubini, inviato a Davos)Arriva al World Economic Forum He Lifeng, vicepremier cinese, e come prima cosa si scusa del ritardo. «C'è molto traffico a Davos!». Come secondo punto, a ruota, si lancia in una lunghissima e tortuosa citazione del suo leader Xin Jinping e di tutto ciò che Xi ha detto nei suoi precedenti interventi a Davos. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Mercosur c'è l'accordo con l'Unione europea, Von der Leyen risponde ai nuovi dazi di Trump per la GroenlandiaL’accordo commerciale tra l’Unione europea e il Mercosur, raggiunto dopo oltre venticinque anni di negoziati, rappresenta un passo importante nelle relazioni tra le due realtà.

Groenlandia, botta e risposta von der Leyen-TrumpIn occasione dell'incontro a Washington tra JD Vance e Lars Løkke Rasmussen, si è acceso il dibattito sulla Groenlandia, che sarà rappresentata dalla ministra Vivian Motzfeldt.

