In occasione di Davos, Ursula von der Leyen ha sottolineato come i dazi statunitensi contro gli alleati rappresentino un errore. La presidente della Commissione europea ha evidenziato che l’UE e gli Stati Uniti hanno già trovato un accordo commerciale a luglio, e ha annunciato che la risposta dell’Europa sarà ferma e coordinata, in difesa degli interessi comuni e della stabilità economica internazionale.

“I dazi aggiuntivi proposti” dal presidente Usa Donald Trump “sono un errore, soprattutto tra alleati di lunga data”: “l’Ue e gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo commerciale lo scorso luglio. E in politica, come negli affari, un accordo e’ un accordo. E quando degli amici si stringono la mano, deve significare qualcosa”. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, al vertice di Davos, in Svizzera, evidenziando che la risposta europea sarà “ferma, unita e proporzionata”. “Consideriamo il popolo degli Usa non solo come nostri alleati, ma come amici. Trascinarci in una pericolosa spirale discendente finirebbe solo per aiutare gli stessi avversari che entrambi siamo impegnati a tenere fuori dal nostro orizzonte strategico”, ha sottolineato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Von der Leyen a Davos: “I dazi Usa contro gli alleati sono un errore, la nostra risposta sarà ferma”

Von der Leyen a Davos: «I dazi di Trump sono un errore, la nostra risposta sarà ferma». E sulla Groenlandia: «L’Ue pronta a investire»In occasione del Forum di Davos, Ursula von der Leyen ha commentato i recenti dazi proposti da Donald Trump, definendoli un errore, soprattutto tra alleati storici.

Von Der Leyen a Trump: «I nuovi dazi sono un errore. La nostra risposta sarà unita, inflessibile, proporzionale»All'apertura del WEF 2026 a Davos, si discute delle recenti tensioni commerciali tra Europa e Stati Uniti, con Von Der Leyen che ha criticato i nuovi dazi di Trump, definendoli un errore.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Ursula Von der Leyen: L'Europa sostiene la linea della Groenlandia, fondi per 500 milioni; Strasburgo, sfiducia a von der Leyen. Torna l’asse tra il Carroccio e M5s; Von der Leyen in Sudamerica per il Mercosur, l'ok del Parlamento europeo in bilico; Mercosur, firmato accordo. Von der Leyen: 'Un segnale per il mondo'.

Forum di Davos, Von der Leyen, risposta a dazi Usa risoluta, proporzionata e unita - Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, non parteciperà a causa di un forte raffreddore Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, non parteciperà al Forum E ... msn.com

Von der Leyen «Ci sarano massicci investimenti europei in Groenlandia» - Durante Davos si sono delineate le nuove priorità per l’Ue: sicurezza dell’Artico e 28° regime per registrare una società in qualsiasi Stato membro entro 48 ore e godere delle stesse regole comuni ... msn.com

Von der Leyen a Davos: I dazi Usa contro gli alleati sono un errore, la nostra risposta sara' ferma

Radio1 Rai. . #Groenlandia Dazi al 200% su vino e champagne: è questa la minaccia di #Trump a #Macron. Il presidente USA posta su Truth un fotomontaggio con la bandiera americana piantata sull’isola. Da #Davos Ursula #VonderLeyen risponde a Trump facebook

Il Forum di Davos in diretta video: le parole di von der Leyen x.com