Von der Leyen a Davos | I dazi di Trump sono un errore la nostra risposta sarà ferma E sulla Groenlandia | L’Ue pronta a investire

In occasione del Forum di Davos, Ursula von der Leyen ha commentato i recenti dazi proposti da Donald Trump, definendoli un errore, soprattutto tra alleati storici. Ha inoltre sottolineato la disponibilità dell’Unione Europea a investire nella Groenlandia, evidenziando un approccio deciso ma equilibrato nelle relazioni internazionali e nelle strategie di sviluppo sostenibile.

«I dazi aggiuntivi proposti» dal presidente Donald Trump «sono un errore, soprattutto tra alleati di lunga data». A dirlo da Davos è la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, sottolineando che la reazione dell’Europa sarà « ferma, unita e proporzionata ». «Consideriamo il popolo degli Usa non solo come nostri alleati, ma come amici – aggiunge -. Trascinarci in una pericolosa spirale discendente finirebbe solo per aiutare gli stessi avversari che entrambi siamo impegnati a tenere fuori dal nostro orizzonte strategico». Sull’accordo commerciale Ue-Usa sui dazi, firmato lo scorso luglio, von der Leyen è chiara: «In politica, come negli affari, un accordo è un accordo.🔗 Leggi su Open.online

Von Der Leyen a Trump: «I nuovi dazi sono un errore. La nostra risposta sarà unita, inflessibile, proporzionale»All'apertura del WEF 2026 a Davos, si discute delle recenti tensioni commerciali tra Europa e Stati Uniti, con Von Der Leyen che ha criticato i nuovi dazi di Trump, definendoli un errore.

Groenlandia, botta e risposta von der Leyen-TrumpIn occasione dell'incontro a Washington tra JD Vance e Lars Løkke Rasmussen, si è acceso il dibattito sulla Groenlandia, che sarà rappresentata dalla ministra Vivian Motzfeldt.

