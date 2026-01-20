Vomero fuga di gas a via Jannelli | bucata una condotta durante carotaggi traffico impazzito

Durante lavori di carotaggio in via Jannelli, al Vomero, è stata accidentalmente bucata una condotta del gas, causando una fuga. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale di Italgas per mettere in sicurezza l’area e riparare il danno. La situazione ha provocato disagi al traffico nella zona, che si è protratto fino al completamento delle operazioni di ripristino.

