Volontariato nelle favelas brasiliane il progetto di Bonfim al Rotary

Il progetto di volontariato nelle favelas brasiliane promosso da Bonfim al Rotary rappresenta un esempio di impegno sociale e educativo. Valdo Bonfim, originario delle strade del Brasile e ora maestro a San Vittore, ha condiviso la sua esperienza di vita e di formazione durante un evento al Rotary Club Cesena, illustrando l’importanza del sostegno alle comunità vulnerabili e dell’educazione come strumento di cambiamento.

L'esperienza di vita e di impegno educativo di Valdo Bonfim, da bambino di strada in Brasile a maestro elementare a San Vittore, è stata al centro di una coinvolgente serata al Rotary Club Cesena. Valdo Bonfim, 53 anni, originario di Belo Horizonte, in Italia da oltre 30 anni, una doppia laurea acquisita all'università per stranieri di Perugia dopo drammatiche esperienze d'infanzia a Rio de Janeiro, intervistato dalla giornalista Elide Giordani ha illustrato il suo progetto annuale di accompagnamento di alcuni ragazzi nelle favelas brasiliane. Un progetto, portato avanti con la Ong "Sem fronteiras", che a giugno dell'anno passato è valso un viaggio formativo per tre ragazzi di San Vittore. Durante l'ultima conviviale del Rotary Club Cesena, il presidente Ombretta Sternini ha ospitato una testimonianza significativa, portando i soci a riflettere su un percorso di vita partito dalle favelas di Rio de Janeiro per arrivare a diventare maestro presso la scuola di San Vittore.

