Viva l’Europa che reagisce a Trump

L'attenzione internazionale si concentra sull'interesse di Donald Trump per la Groenlandia. La sua postura decisa ha suscitato diverse reazioni tra gli alleati europei. Questo dibattito evidenzia l'importanza di una risposta coordinata e ponderata da parte dell'Europa di fronte alle mosse di un leader che incide sulle dinamiche globali. La questione mette in luce la necessità di un'unità europea nel fronteggiare le sfide internazionali.

La postura molto minacciosa con cui Donald Trump sta seguendo l’evoluzione del dibattito attorno al futuro della Groenlandia ha avuto un effetto dirompente sugli equilibri dell’Europa, oltre che su quelli delle borse del Vecchio continente, ieri tutte in forte calo, e ha spinto i paesi europei a fare quello che Trump mai avrebbe immaginato di vedere: fine della strategia dell’altra guancia da porgere di fronte al bullismo del presidente americano, tentativo di trovare con urgenza delle chiavi per reagire di fronte a un alleato sempre meno alleato e mosse per esplicitare il proprio dissenso nei confronti dell’America verbalmente, direttamente, pirotecnicamente, non solo attraverso i retroscena. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

