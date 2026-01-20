Vittoria e fuga in bagno dopo il match point per Darderi agli Australian Open 2026 | stava troppo male

Luciano Darderi si impone al secondo turno degli Australian Open 2026 con una vittoria difficile, caratterizzata da un forte malessere che lo ha costretto a una breve fuga in bagno dopo il match point. Un risultato che testimonia la sua determinazione e resistenza in una competizione di alto livello, evidenziando l’importanza della tenacia anche in condizioni complesse.

Una vittoria sofferta come poche altre quella di Luciano Darderi nel secondo turno degli Australian Open 2026. Il tennista italiano, numero 25 del ranking mondiale, ha battuto il cileno Cristian Garin in tre set, ma ha dovuto fare i conti con forti dolori addominali che hanno trasformato il match in un’autentica prova di resistenza fisica e mentale. Darderi aveva iniziato benissimo la partita, dominando i primi due set con una prestazione convincente. Ma proprio quando sembrava avere il controllo totale dell’incontro, i crampi allo stomaco hanno iniziato a tormentarlo. Il problema? Le regole del tennis non gli permettevano di abbandonare il campo per andare in bagno, costringendolo a stringere i denti e continuare a giocare. 🔗 Leggi su Cultweb.it

