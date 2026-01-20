Visite guidate a Palazzo degli Elefanti

Durante le festività agatine, in occasione del novecentesimo anniversario del ritorno delle reliquie della santa, tornano le visite guidate gratuite a Palazzo degli Elefanti. Un’occasione per scoprire la storia e l’architettura di uno dei luoghi più significativi di Catania, accompagnati da esperti. Le visite sono aperte a tutti e rappresentano un'opportunità per approfondire il patrimonio culturale della città.

Tornano, in occasione delle festività agatine, coincidenti quest'anno con la ricorrenza del novecentesimo anniversario del ritorno in città delle reliquie della santa, le visite guidate gratuite di Palazzo degli Elefanti. Ogni domenica, dal 18 gennaio fino a domenica 1 febbraio, la casa dei.

