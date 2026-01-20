visita istituzionale regionale alla svi di lucignano

Oggi, 20 gennaio 2026, si è svolta una visita istituzionale alla SVI Spa di Lucignano, azienda specializzata nella progettazione e produzione di mezzi ferroviari. L’incontro ha visto la presenza dell’assessore regionale alle infrastrutture e ai trasporti, Filippo Boni, accompagnato dalla consigliera regionale Roberta Casini e dal sindaco facente funzione di Lucignano, Juri Sicuranza. L’obiettivo è approfondire le attività e le prospettive di sviluppo dell’azienda nel contesto regionale

Arezzo, 20 gennaio 2026 – Visita istituzionale questa mattina alla SVI Spa di Lucignano, azienda leader nella progettazione e realizzazione di mezzi d'opera ferroviari, da parte dell'assessore regionale alle infrastrutture e ai trasporti Filippo Boni, accompagnato dalla consigliera regionale Roberta Casini e dal sindaco facente funzione di Lucignano Juri Sicuranza. Presente anche Maurizio Seri, amministratore unico di T.F.T. S.p.A. La delegazione regionale è stata accolta dall'amministratore delegato Mauro Vannoni, dal presidente Ivano Sambuchi e dal componente del cda Lorenzo Vannoni, che hanno illustrato la storia dell'azienda, l'insediamento produttivo a Lucignano, le fasi di ampliamento, le unità operative e le prospettive di sviluppo sui mercati nazionali e internazionali.

