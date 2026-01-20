Visita guidata | Dentro al teatro

Scopri il Teatro Nuovo di Verona in una visita guidata esclusiva. Quando il teatro è vuoto, si svelano spazi normalmente inaccessibili e si può approfondire una storia lunga 176 anni, ricca di eventi e trasformazioni. Un’occasione per conoscere da vicino un patrimonio culturale importante, attraverso un percorso che unisce architettura, arte e memoria storica, in un ambiente intimo e suggestivo.

Che ci sarà da vedere nel Teatro Nuovo quando è vuoto? Tanto, anzi, tantissimo. Non solo i luoghi inaccessibili al pubblico, ma sara' sorprendente anche scoprire una storia lunga 176 anni che ha attraversato il prestigioso teatro veronese. Si', perche' la grande Storia e' entrata proprio dentro.🔗 Leggi su Veronasera.it Leggi anche: Visita guidata: "Dentro al teatro" Leggi anche: Visita guidata: "Dentro al teatro" Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Viaggio dentro l’arte di Roberto De Grandis: domenica 18 gennaio la terza visita guidata alla mostra dell’artista riccionese; Visita guidata: Dentro al teatro il 10 gennaio 2026; Visite guidate dedicate ai più piccoli alla scoperta della Cattedrale - Duomo di Milano; Eventi - Visit Finale Ligure. Dalla Fortezza al Borgo: sabato nuova visita guidata - ‘Dentro la storia, dalla Fortezza al Borgo di Castrocaro’ è il titolo della visita guidata in programma sabato 4 ottobre... ‘Dentro la storia, dalla Fortezza al Borgo di Castrocaro’ è il titolo della ... ilrestodelcarlino.it Dentro il Monastero di Santa Grata - Visita guidata condotta a due voci (Tosca Rossi e Madre Badessa) alla scoperta di uno dei siti più antichi e suggestivi della nostra città, con discesa nel brolo, giardino, cripta, lavanderie... e ... ecodibergamo.it Syracuse Italy Travel Guide: 16 BEST Things To Do In Syracuse A Poschiavo, Valposchiavo Turismo propone la visita guidata del borgo ogni sabato fino al 28 marzo: appuntamento alle 14:00 con ritrovo in Piazza, davanti alla porta di Casa Torre, per scoprire palazzi, edifici storici e chiese che parlano del passato della Val - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.