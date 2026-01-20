Visita guidata | Biblioteca Capitolare e quartiere del ferro

Partecipa alla visita guidata della Biblioteca Capitolare e del quartiere del Ferro, due importanti realtà storiche di Verona. La Biblioteca Capitolare, la più antica d’Europa ancora in uso, custodisce manoscritti, pergamene e incunaboli di grande valore, risalenti al VI secolo. Un percorso tra storia e cultura per scoprire le memorie di un patrimonio unico nel suo genere, nel cuore di una città ricca di storia e tradizione.

La Biblioteca Capitolare è la più antica d'Europa ancora in funzione. Sorta nel VI secolo come luogo di studio riservato ai canonici del Duomo, qui si conservano testi assai preziosi, fra cui l'indovinello veronese, ma anche pergamene, codici miniati e incunaboli. Sarà un viaggio a ritroso nel.

