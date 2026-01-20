Visioninmusica inaugura la XXII edizione | Simona Molinari in concerto a Terni con Kairos

Visioninmusica dà il via alla XXII edizione con un appuntamento a Terni, presentando Simona Molinari in concerto con il suo progetto “Kairos”. L’evento rappresenta un’occasione per ascoltare una delle voci più raffinate del panorama musicale italiano, in un contesto che valorizza musica e interpretazione. Un’iniziativa che conferma l’impegno della rassegna nel promuovere artisti di talento e musica di qualità.

Visioninmusica apre ufficialmente la sua ventiduesima edizione con un nome che è sinonimo di eleganza, talento e sensibilità interpretativa: Simona Molinari. L’appuntamento è per venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 21 all’ Auditorium Gazzoli di Terni, dove l’artista porterà in scena il nuovo spettacolo “Kairos”, un progetto che unisce musica e racconto, memoria e presente, in un viaggio sonoro intimo e allo stesso tempo universale. “Kairos”: il momento giusto in cui tutto può accadere. “Kairos” è una parola greca che indica il momento opportuno, l’attimo perfetto in cui si apre uno spazio di senso e tutto può prendere una direzione nuova. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

