Virtus in campo sfida contro il Fenerbahce | dove vedere la partita

Virtus Bologna torna in campo per affrontare il Fenerbahçe. Dopo una giornata di riposo e una di preparazione, la squadra si prepara alla partita di oggi. Ecco tutte le informazioni su dove seguire l’incontro, per rimanere aggiornati sull’andamento della sfida.

Bologna, 20 gennaio 2026 - Un giorno di riposo, ieri, uno di preparazione, oggi, e si torna subito in campo. La Virtus torna in campo domani sera alle 20.30 per ospitare all’Arena il Fenerbahce nella sfida valida per la 23^giornata di Eurolega. Avversaria di rango per una formazione bianconera che punta a confermare, nonostante le assenze, il buon momento. Il Fenerbahce è infatti la terza forza di Eurolega che conferma come quella di Jasikevicius sia una squadra da Final Four. “Probabilmente la partita più tosta in questo momento: il Fenerbahce è una grande squadra, gioca bene e specialmente ora, con l’aggiunta di De Colo, diventa forse una delle squadre favorite per vincere l’Eurolega - conferma coach Dusko Ivanovic - Da parte nostra ci sarà bisogno di giocare in maniera dura, focalizzati sull’obiettivo, senza cali di concentrazione”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

