Violenza sessuale in albergo aggressore in carcere dopo la fuga in Portogallo

Un uomo di 39 anni, originario della Tunisia, è stato arrestato a Modena dopo aver commesso una violenza sessuale e aver provocato lesioni a una donna di 24 anni. Dopo aver lasciato l’Italia e soggiornato in Portogallo, è stato rintracciato e fermato dalle forze dell’ordine. L’arresto si inserisce nelle indagini che hanno ricostruito gli eventi e portato alla sua cattura.

Modena, 20 gennaio 2026 – Un uomo di 39 anni originario della Tunisia è stato arrestato oggi a Modena dalla polizia di Stato, dopo che si era allontanato in Portogallo salvo poi rientrare nuovamente nella città emiliana, per violenza sessuale e lesioni ai danni di una 24enne. Gli agenti della squadra mobile hanno in questo modo dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip il 10 gennaio scorso, su richiesta della procura di Modena, che oggi ha diffuso la notizia attraverso una nota. I fatti risalgono ad inizio anno, più precisamente allo scorso 4 gennaio: il 39enne, irregolare sul territorio, dipendente ed addetto alla sicurezza in un albergo, con una scusa avrebbe indotto la giovane a seguirlo in una stanza adibita a magazzino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Violenza sessuale in albergo, aggressore in carcere dopo la fuga in Portogallo

